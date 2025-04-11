Мінфін повідомив, що у І кварталі на соцвиплати спрямовано 94,3 млрд грн

Опубліковано


У першому кварталі на соцвиплати було спрямовано 94,3 млрд грн.

Про це повідомляє Мінфін. 

“Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І кварталі 2025 року. Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснює Мінсоцполітики, було спрямовано 94,3 млрд гривень”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема:

  • 53,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
  • 16,3 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 1,2 млн осіб, зокрема із числа ВПО;
  • 3,5 млрд грн – на підтримку понад 198 тис. малозабезпечених сімей;
  • 15,0 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств-отримувачів пільг і житлових субсидій;
  • 5,4 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовано на виплату соціальних допомог більше ніж 600 тис. отримувачам;
  • 0,6 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

«Міністерство фінансів забезпечує стабільність і своєчасність соціальних виплат в умовах воєнного стану. Цього року пріоритетами залишаються забезпечення виплати пенсій, соціальний захист громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб, та надання пільг і житлових субсидій», – повідомив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев.

Він зазначив, що завдяки підтримці міжнародних партнерів у І кварталі 2025 року уряд спрямував понад 94 мільярди гривень на допомогу найбільш вразливих категорій населення.



Пов'язані новини

Україна сплатить Болгарії за реактори для ХАЕС 160 млрд грн

Добудова двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень. Таку цифру в інтерв’ю LB live озвучив міністр енергетики України Герман Галущенко.  […]

Шмигаль розповів про загальний ресурс місцевих бюджетів – новини LB.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України розповів про ресурс місцевих бюджетів, експериментальний проєкт відновлення та […]