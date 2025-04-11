Мінфін повідомив, що у І кварталі на соцвиплати спрямовано 94,3 млрд грн

У першому кварталі на соцвиплати було спрямовано 94,3 млрд грн.

Про це повідомляє Мінфін.

“Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І кварталі 2025 року. Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснює Мінсоцполітики, було спрямовано 94,3 млрд гривень”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема:

53,5 млрд грн – на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;

16,3 млрд грн – на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 1,2 млн осіб, зокрема із числа ВПО;

3,5 млрд грн – на підтримку понад 198 тис. малозабезпечених сімей;

15,0 млрд грн – надання пільг і житлових субсидій громадянам, які отримали понад 2,7 млн домогосподарств-отримувачів пільг і житлових субсидій;

5,4 млрд грн – на соціальний захист дітей та сім’ї, які спрямовано на виплату соціальних допомог більше ніж 600 тис. отримувачам;

0,6 млрд грн – на соціальний захист осіб з інвалідністю.

«Міністерство фінансів забезпечує стабільність і своєчасність соціальних виплат в умовах воєнного стану. Цього року пріоритетами залишаються забезпечення виплати пенсій, соціальний захист громадян, зокрема внутрішньо переміщених осіб, та надання пільг і житлових субсидій», – повідомив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев.

Він зазначив, що завдяки підтримці міжнародних партнерів у І кварталі 2025 року уряд спрямував понад 94 мільярди гривень на допомогу найбільш вразливих категорій населення.