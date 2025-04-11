Посівна в Україні: аграрії засіяли мільйон гектарів ярих зернових – LB.ua

В Україні вже засіяли понад мільйон гектарів ярих зернових.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства.

Станом на 11 квітня аграрії всіх областей засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. В Запорізькій області почали сіяти кукурудзу.

У міністерстві зазначили, що наразі найбільша площа посівів припадає на ячмінь – 612,2 тис. га. Ярої пшениці вже засіяли 141,1 тис. га, гороху – 182,8 тис. га, вівса – 106,1 тис. га, кукурудзи – 0,02 тис. га.

Регіони-лідери за темпами сівби:

Одеська область: 107,2 тис. га (пшениця – 6,1 тис. га, ячмінь – 33,5 тис. га, горох – 59,1 тис. га, овес – 1,4 тис. га);

Тернопільська область: 88,1 тис. га (пшениця – 14 тис. га, ячмінь – 64,1 тис. га, горох – 4,1 тис. га, овес – 5,3 тис. га);

Полтавська область: 86,3 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га);

Хмельницька область: 84,9 тис. га (пшениця – 10 тис. га, ячмінь – 69,8 тис. га, горох – 2,6 тис. га, овес – 2,5 тис. га).

Миколаївська область: 75,6 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 43 тис. га, горох – 27,5 тис. га, овес – 0,6 тис. га).

Соняшнику засіяли 51,5 тис. га, цукрових буряків – на площі 76 тис. га, сої – на 4,5 тис. га.

У Мінагрополітики додали, що загалом цьогоріч заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів, зауважили у відомстві.