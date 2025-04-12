Сонячна електростанція запрацювала у Чорнобилі – новини LB.ua

За підтримки Іспанії у Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

За словами очільниці Міндовкілля Світлани Гринчук, реалізація проєкту вартістю понад 30 млн грн стартувала у 2019 році. Через російське вторгнення роботи довелося зупинити, а відновили їх восени 2024-го.

«Сьогодні сонячна станція повністю готова до введення в експлуатацію та під’єднана до об’єднаної енергосистеми України. Це – 2244 монокристалічні сонячні модулі на площі 13 тис. кв. м», – сказала Гринчук.

Міністерка зазначила, що Іспанія стала ключовим фінансовим партнером у створенні нової сонячної станції. «Будівництво відбулося за кошти, які було виділено Урядом Іспанії за квоти на викиди парникових газів у межах Кіотського протоколу», – додала Гринчук.