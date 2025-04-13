Британія скасовує дію імпортних тарифів через торгівельну війну — новини LB.ua

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер призупиняє дію тарифів на десятки товарів, щоб підтримати компанії, які постраждали від торговельної війни Трампа.

Про це повідомило The Telegraph.

У межах масштабного державного втручання, спрямованого на підтримку британських компаній будуть знижені до нуля на два роки мита на 89 товарів — від акумуляторів для електромобілів до фруктових соків — до липня 2027 року.

Інші заходи включають збільшення обсягу державних кредитів, які надаються постраждалим компаніям.

Алюмінієві колеса та комплектуючі для акумуляторів електромобілів будуть серед товарів, на які будуть знижені тарифи, щоб скоротити витрати британського бізнесу.

Уряд стверджує, що цей привід заощадить підприємствам 17 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, заощадження, за його словами, зрештою можуть бути передані споживачам.

Серед товарів, на які тарифи будуть знижені до нуля, — сироп агави, продукти харчування, такі як макарони, консервовані ананаси та кедрові горіхи, фруктовий сік, кокосова олія. Фірмам, що імпортують фанеру та пластмаси, також будуть знижені мита, щоб послабити тиск на будівельну галузь.

Товари, що ввозяться до Великої Британії і вже мають право на пільговий режим, наприклад, в рамках угод про вільну торгівлю, не постраждають.

Уряд вже пом’якшив заборону на продаж бензинових і дизельних автомобілів із 2030 року, щоб полегшити навантаження на британські компанії після того, як Трамп націлився на автомобільну промисловість.

Товари, які, як правило, не виготовляються в США, будуть виключені з 10-відсоткового загального податку на Великобританію та інших торгових партнерів, а також 125-відсоткового мита на імпорт з Китаю.