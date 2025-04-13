Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту

Дмитро Лола, співзасновник кофаундингової компанії Kiss My Apps, запустив новий едутейнмент-проєкт на перетині штучного інтелекту, навчання та розваг — канал «Дніпровська школа менеджменту». AI-агент, створений на основі збірного образу дніпровських бізнесменів, щодня публікує практичні поради з управління бізнесом у прямолінійному, жорсткому стилі.

Ідея бота виросла з внутрішньої управлінської культури команд Kiss My Apps з Дніпра — прямолінійної, змагальної, вимогливої. Цей підхід отримав неофіційну назву «Дніпровська школа менеджменту» і став основою для створення AI-агента на базі LLM. Згодом зʼявився Telegram-канал, де бот щодня публікує жорсткі поради з управління в дусі «школи».

Для створення базового «характеру», автор проєкту використав технологію deep search та сформував збірний образ дніпровського підприємця. Chat GPT проаналізував відкриті інтерв’ю та публічну інформацію про Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, Максима Полякова та ще близько десятка схожих типажів. На основі цього аналізу був сформований психологічний портрет, глосарій та тон-оф-войс.

Технологічно проєкт працює так: бот аналізує тренди з Reddit, автоматично складає контент-план і щоранку надсилає новий пост автору на премодерацію.

«Я задоволений на 85%, хоча поки залишаю ручну премодерацію. Можна легко автоматизувати повністю, але поки донавчаю до ідеалу», — зазначає Дмитро Лола, співзасновник кофаундингової компанії Kiss My Apps, входить до Netpeak Group.

За словами розробника, проєкт «Дніпровська школа менеджменту» — лише базова версія технології. Наступне покоління подібних продуктів зможе кастомізувати навчання під кожного окремого користувача, враховуючи його смаки, темп, сленг та інтереси.

Telegram-канал «Дніпровська школа менеджменту» вже працює і доступний за посиланням:https://t.me/dniproschool

Довідка: Kiss My Apps — українська кофаундингова компанія, що спеціалізується на розробці mobile та web-продуктів. У портфоліо компанії — 30+ застосунків у категоріях health&fitness, lifestyle, utilities, якими користується понад 80 мільйонів користувачів з усього світу.