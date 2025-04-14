Кремль планує збільшити експорт скрапленого газу у 5 разів — новини LB.ua

Росія планує збільшити видобуток природного газу у новій енергетичній стратегії, а до 2050 року — збільшити у понад 5 разів експорт скрапленого газу.

Про це пише Bloomberg.

Нова довгострокова енергетична стратегія Росії передбачає, що виробництво та експорт сирої нафти майже не змінюватимуться протягом наступних 25 років.

До кінця десятиліття РФ планує досягти виробництва у 853 млрд кубометрів газу на рік, що на третину більше, ніж у 2023 році.

Очікується, що у 2050 році видобуток перевищить 1 трильйон кубометрів, що значною мірою пояснюється збільшенням обсягів скрапленого природного газу. Також очікується, що поставки за кордон залишаться стабільними.

Росія планує збільшити виробництво СПГ, запустивши в цьому десятилітті ще чотири заводи на додаток до тих, що вже працюють на острові Сахалін і півострові Ямал. Вона також планує розширити завод “Арктик СПГ-2” і має на меті досягти до 2030 року загальної потужності всіх проектів у 105 млн тонн на рік разом узятих.

Західні санкції наразі стоять на заваді амбіціям Кремля. Усі чотири майбутні проекти внесені до чорного списку США, тоді як Arctic LNG 2 припинив роботу, оскільки обмеження не дозволяють йому продавати та доставляти вантажі.

Цільовий сценарій Росії щодо газу також передбачає майже подвійне зростання експорту газу по трубах до 197 мільярдів кубометрів до 2036 року. Але навіть якщо ця мета буде досягнута, потоки все одно не перевищать рекорд, встановлений у 2018 році, до повномасштабного вторгнення в Україну.

Колись Росія була найбільшим постачальником газопроводу у світі, але втратила майже всіх покупців у Європі після початку війни. Зараз доступний лише один маршрут трубопроводу до Європейського Союзу, а переговори про другий канал “Сила Сибіру” до Китаю зайшли в глухий кут, тому ПАТ «Газпром» наразі не має засобів побити свій довоєнний рекорд.