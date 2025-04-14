Торгівля наркотиками, невдалі спроби стати депутатом, терор малого бізнесу: чим відомий очільник Національного природного парку «Голосіївський» Михайло Глушаниця

Виконуючий обовʼязки директора національного природного парку «Голосіївський» Михайло Глушаниця, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за торгівлю наркотиками, вже кілька років вимагає хабар у військовослужбовця ЗСУ за дозвіл здійснювати підприємницьку діяльність на території парку. Фахівці антишахрайського проєкту “190” вирішили розібратися та розповісти українцям цю історію.

Висновки за вами – заклики до влади за нами

Національний природний парк «Голосіївський» було створено у 2007 році. У 2014 році до території парку було приєднано майже 6,5 тис. га лісів Святошинського лісопаркового господарства. Зараз його загальна площа – 11 тис. га. НПП «Голосіївський» підпорядкований Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зверніть увагу! Площа міста Києва складає 835,58 км², НПП “Голосіївський” 109,88 км² – це восьма частина столиці України.

Наприкінці 2022 року виконуючим обовʼязки директора парку став Михайло Глушаниця. Його призначив тодішній директор Департаменту природно-заповідного фонду та біорізноманіття Павло Іванов. Глушаниця отримав бронь від мобілізації, і тепер тероризує підприємців з метою отримання хабарів. Нам стало відомо, що свій кримінальний шлях він почав ще у 2008 році – тоді Михайло Глушаниця займався збутом наркотичних речовин і навіть був затриманий правоохоронцями, однак уникнув покарання.

Глушаниця та його спільники роками вимагають хабар у військовослужбовця

Нещодавно військовослужбовець Андрій Махніцький на своїй Фейсбук-сторінці опублікував допис, у якому звинуватив Глушаницю та інших посадових осіб національного природного парку «Голосіївський» у тиску на його бізнес та вимаганні хабаря.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fandriy.makhnitskiy%2Fposts%2Fpfbid031hQLo9nGjeAZUsmXFb8bjXkb6vLWKfnbZYiMoV6B2o6RnDpJC7dEea8oddD812e3l&show_text=true&style=

Ця заява за кілька днів набула масштабного розголосу, тому ми поспілкувалися з Махніцьким. Він розповів всі деталі цієї корупційної справи та надав копії документів, які надіслав до органів влади з вимогою розслідувати злочинну діяльність Глушаниці та його спільників. Отже, тепер по порядку.

У 2020 році Махніцький підписав договір на організацію рекреаційної діяльності на території національного природного парку «Голосіївський» (на ділянках Святошинського лісопаркового господарства) з тодішнім директором Вячеславом Потапенком. У 2021 році цю посаду обійняв Андрій Хрутьба, а його заступником став Михайло Глушаниця. За словами Махніцького, саме після таких кадрових змін на його підприємницьку діяльність почали здійснювати тиск.

Історія змін реєстраційної інформації НПП “Голосіївський” ЄДРПОУ 35620372 / Скрин Opendatabot.ua

Хрутьба, Глушаниця, а також заступник начальника відділу державної охорони національного природного парку «Голосіївський» Олександр Соколенко вигадували неіснуючі порушення, погрожували розірванням договору та демонтажем тимчасових споруд Махніцького з метою отримання неправомірної вигоди у розмірі 100 тис. грн. Для посилення тиску у жовтні 2021 року керівництво парку проінформувало Святошинську окружну прокуратуру Києва, Святошинське управління поліції, Святошинську РДА та Святошинське лісопаркове господарство про розірвання договору з Махніцьким. Через кілька днів, після спілкування з Махніцьким, горе-посадовці повідомили вищезазначеним відомствам, що лист про розірвання договору з підприємцем втратив чинність, і договір лишається дійсним.

Хрутьба, Глушаниця і Соколенко розраховували, що такими діями зможуть налякати Махніцького, і той погодиться дати їм хабар. Проте підприємець відмовився, і через кілька місяців вони знову повідомили Святошинську окружну прокуратуру Києва, Святошинське управління поліції, Святошинську РДА та Святошинське лісопаркове господарство про нове розірвання договору з Махніцьким.

Михайло Глушаниця наприкінці 2022 року отримав підвищення – тодішній директор Департаменту природно-заповідного фонду та біорізноманіття Павло Іванов призначив його виконуючим обовʼязки директора національного природного парку «Голосіївський».

На фото Іванов Павло Сергійович / джерело: stolreg.dei.gov.ua

Відтоді Глушаниця має бронювання від мобілізації, і тепер законно ухиляється від армії. А Андрій Махніцький від початку повномасштабного вторгнення рф став на захист України та ніс службу на передових позиціях у Запорізькій області. Навіть після цього Глушаниця не припинив здійснювати тиск на підприємця і продовжував вимагати у нього 100 тис. грн. Почувши чергову відмову військовослужбовця у телефонній розмові, новий очільник парку вступив в змову з тодішнім начальником відділу контролю за благоустроєм Святошинської РДА Дмитром Огородніком з метою посилення тиску на Махніцького.

Влітку 2023 року працівники Державного бюро розслідувань затримали Огородніка під час отримання першої половини хабаря – 50 тисяч гривень. Гроші він узяв від довіреної особи Махніцького, оскільки сам військовослужбовець на той момент перебував на позиціях у Запорізькій області.

Передача хабаря відбувалася в межах спецоперації правоохоронців, які задокументували факт отримання посадовцем неправомірної вигоди. Огородніку оголосили про підозру, справу передали до суду, однак вирок досі не винесено.

За словами Махніцького, після цього Михайло Глушаниця відкрито вихвалявся своїми зв’язками у Святошинській окружній прокуратурі й навіть погрожував ними. Водночас, коли Огородніка затримало ДБР, його справу несподівано передали до прокуратури Київської області, хоча вона мала б розглядатися саме у Святошинській окружній прокуратурі.

Навіть після затримання Огородніка, знищення бізнесу продовжилося

Військовослужбовець зазначає, що на нього досі здійснюють тиск. 14 січня 2025 року він отримав новий припис. Тому Махніцький попросив ДБР провести розслідування і накласти арешт на земельну ділянку, на якій знаходяться його тимчасові споруди (квартали 88, 89, 101 Святошинського ЛПГ).

21 січня 2025 року керівництво національного природного парку «Голосіївський» відправило голові військової адміністрації Києва Тимуру Ткаченку та міському голові Києва Віталію Кличку лист з проханням демонтувати всі споруди Махніцького. За словами військовослужбовця, факти, викладені в цьому листі, є маніпулятивними та не відповідають дійсності.

У лютому підприємець ще раз звернувся до директора територіального управління ДБР Сергія Кореня, а також до президента України Володимира Зеленського, начальника військової адміністрації Києва Тимура Ткаченка, міського голови Києва Віталія Кличка та Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України. Він закликав звернути увагу на злочинні дії групи осіб, які користуються державними посадами та бронюванням і вимагають хабарі у підприємців. Окрім того, Махніцький просить звільнити Глушаницю та Соколенка від займаних посад і перевірити законність отримання ними бронювання від мобілізації. На думку підприємця, його тимчасові споруди можуть бути доказами у розслідуванні проти горе-посадовців, тому він просить призупинити будь-які заходи з їх демонтажу та поновити дію договору на організацію рекреаційної діяльності на території парку.

Днями Махніцький подав заяву до Господарського суду міста Києва з вимогою визнати недійсним неправомірне одностороннє розірвання договору на організацію рекреаційної діяльності на території парку керівництвом НПП «Голосіївський». Судове засідання у справі призначене на 5 травня 2025 року.

Після того, як інформація про терор бізнесу та вимагання хабаря почала набувати розголосу, Глушаниця почав імітувати бурхливу діяльність. На сайті НПП «Голосіївський» у розділі «Проєкти» остання публікація була оприлюднена у серпні 2023 року. І всього через 5 днів після скандального допису Махніцького Національний природний парк «Голосіївський» оголосив челендж «Збережи первоцвіти». Метою цієї акції, яка триває аж півтора місяці, є навчити дітей берегти природу. Звісно, це дуже корисна ініціатива, проте, на жаль, Глушаниця використовує цей проєкт для відбілювання своєї репутації. Адже тепер, після усіх звинувачень, йому необхідно показати, що під його головуванням парк розвивається.

Скріншот з сайту НПП «Голосіївський», розділ «Проєкти»

Влада протягом тривалого часу не звертає уваги на проблеми в НПП «Голосіївський»

Забруднення Горіхуватських ставків на території НПП «Голосіївський» активісти називають однією з найболючіших проблем парку. Через відсутність системного догляду та належних очисних споруд ставки замулюються, забруднюються сміттям і поступово висихають. Вода забруднена фенолами, важкими металами та навіть побутовими відходами. Активісти та екологи вже роками б’ють на сполох, проте місцева влада та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України їх ігнорує.

Фото Горіхуватських ставків на кінець 2024 року

Нагадаємо, НПП «Голосіївський» підпорядкований Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, проте у парку є окремі ділянки, які знаходяться на балансі Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району міста Києва. І серед них – Горіхуватські ставки. Працівники комунального підприємства здійснюють лише поверхневе очищення водойм від випадкового сміття, гілок та листя.

Позиція керівництва НПП «Голосіївський» у питанні ставків залишається досить пасивною. Співробітники парку проводять огляди, дослідження та спостереження за біорізноманіттям водойм, проте не ініціюють конкретних заходів для збереження рослин і живих організмів у ставках. З приводу очисних споруд чиновники взагалі утримуються від коментарів.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики 1 квітня 2025 року вчергове звернули увагу на проблему Горіхуватських ставків. В. о. директора НПП «Голосіївський» Михайло Глушаниця теж був присутній на цьому засіданні, проте не надав жодних коментарів з цього приводу та просто відмовчувався.

Кияни продовжують вимагати від влади очищення Горіхуватських ставків, адже систематичні хімічні скиди призводять до загибелі качок, риби, черепах, а також до руйнування екосистеми. За результатами досліджень активістів, у тушках птиці виявлено ртуть, а у воді – фенол.

Згідно з даними з відкритих реєстрів, остання перевірка НПП «Голосіївський» Державною екологічною інспекцією України проводилася у вересні 2021 року, коли парком керував Андрій Хрутьба. Тоді інспектори виявили аж 14 порушень та виписали два штрафи. Але після того, як в. о. директора НПП «Голосіївський» став Михайло Глушаниця, Державна екологічна інспекція України чомусь не навідувалась до парку з перевіркою. Державна екологічна інспекція Столичного округу, яка в 2021 році провела 6 перевірок парку, після цього теж більше не цікавилась діяльністю НПП «Голосіївський».

Але ще більше обурює бездіяльність Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та його очільниці Світлани Гринчук. Національний природний парк «Голосіївський» – найбільший парк у Києві, який був створений з метою збереження, відтворення та раціонального використання особливо цінних природних комплексів та об’єктів Лісостепу та Київського Полісся. Але чиновники, яким він підпорядковується, чомусь зовсім забули про його існування і нехтують необхідними перевірками. Світлана Гринчук досі не прокоментувала злодіяння Михайла Глушаниці на посаді в. о. директора НПП «Голосіївський».

Приховані доходи посадовців від корупційних схем

Михайло Глушаниця отримує близько 32 тис. грн зарплати на місяць. Він живе скромно: мешкає у маленькій квартирі у Голосіївському районі Києва, і в 2019 році придбав старенький «Мерседес» 2002 року випуску за 100 тис. грн. Але враховуючи його незліченні корупційні схеми, які той налагодив на території НПП «Голосіївський», стає зрозуміло, що Глушаниця приховує свої реальні статки.

А ось заступник начальника відділу державної охорони НПП «Голосіївський» Олександр Соколенко у 2023 році придбав великий житловий будинок у Києві площею 154 кв. м, але вартість цього обʼєкту нерухомості посадовець чомусь не вказав. Його офіційна зарплата становить близько 17,5 тис. грн на місяць, а дружина Соколенка, яка працює в медичній галузі, отримує 8 тис. грн на місяць. Невже такі доходи подружжя дозволяють купувати дорогу нерухомість у столиці?

Олександр Соколенко та скріншот його декларації за 2024 рік / джерело: facebook, public.nazk.gov.ua

Дмитро Огороднік навіть після затримання на хабарі продовжував працювати в Святошинській РДА. На початку 2024 року його перевели з посади начальника відділу контролю за благоустроєм у головні спеціалісти відділу муніципальної безпеки. Але у квітні того ж року Огородніка звільнили. На цій посаді він пропрацював 4 місяці і заробляв 18 тис. грн на місяць. На посаді начальника відділу контролю за благоустроєм його зарплата становила 27 тис. грн на місяць. Але заощадження, які декларує посадовець, не відповідають його заробітній платі за минулі роки. У 2024 році він зберігав готівкою 65,8 тис. доларів (майже 3 млн грн) і понад півмільйона гривень! Тобто сумарно Дмитро Огороднік мав у готівці 3,3 млн грн.

Скріншот декларації Дмитра Огородніка (При звільненні у 2024 році) / джерело: public.nazk.gov.ua

Справа щодо хабарництва Огородніка (№ 759/17263/23) «зависла» у Святошинському районному суді міста Києва. Після 2023 року відбулося лише одне судове засідання – щодо дозволу медіа вести зйомку під час суду над чиновником. Таким чином, Святошинський райсуд навмисне затягує справу Огородніка і хабарник законно продовжує уникати правосуддя.

До речі, на засіданні суду щодо дозволу журналістам вести зйомку судового процесу над Огородніком його адвокати виступили проти здійснення відеозйомки. У той же час прокурор в судовому засіданні зазначив, що для забезпечення гласності та відкритості судового розгляду кримінального провадження вважає за необхідне надати дозвіл на зйомку. Тобто захист Дмитра Огородніка фактично перешкоджає журналістам висвітлювати цю тему, аби справа про отримання хабаря чиновником не набувала розголосу.

За час перебування Глушаниці на посаді найбільше збагатилася родина вже колишнього директора Департаменту природно-заповідного фонду та біорізноманіття Павла Іванова. Нагадаємо, саме він призначив Михайла Глушаницю в. о. директора НПП «Голосіївський».

У 2022 році його дружина Анна Іванова стала власницею елітного автомобіля BMW 320D GT 2013 року випуску за 400 тис. грн.

Скріншот декларації Павла Іванова за 2024 рік / джерело: public.nazk.gov.ua

Наступного року вона придбала земельну ділянку площею 18,76 кв. м у селі Кожухівка Київської області, і наприкінці 2024 року на цій ділянці почалося будівництво заміського маєтку площею 140 кв. м. Цей обʼєкт незавершеного будівництва також оформлений на Тетяну Іванову. І тут варто звернути увагу на площу земельної ділянки та житлового будинку, який будує родина Іванова. Хіба може площа будинку перевищувати площу земельної ділянки, на якій він будується? Таким чином, ми можемо стверджувати, що родина чиновника порушує державні будівельні норми.

Скріншот декларації Павла Іванова за 2024 рік / джерело: public.nazk.gov.ua

Що відомо про Михайла Глушаницю: Шлях від «закладчика» до кандидата у депутати

До роботи в НПП «Голосіївський» Михайло Глушаниця протягом тривалого часу намагався потрапити до великої політики. Він був помічником одіозного народного депутата 8 скликання (2014-2019 рр.) Борислава Берези на громадських засадах. У 2015 році Глушаниця невдало балотувався у депутати Київської міської ради 8 скликання від «Партії рішучих громадян», яку очолював Береза.

Через 5 років Михайло Глушаниця знову намагався стати депутатом Київської міської ради 9 скликання, але його вдруге очікував провал. Цього разу він балотувався від політичної партії «Голос».

Цікаво, як Глушаниця взагалі став помічником нардепа і двічі кандидатом у депутати, враховуючи його кримінальне минуле та роботу «закладчиком»? У нашому розпорядженні зʼявилися документи, які підтверджують, що виконуючий обовʼязки національного природного парку «Голосіївський» був причетний до ринку збуту наркотиків.

У 2008 році під час проведення заходів, направлених на встановлення осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, правоохоронці затримали Михайла Глушаницю за його домашньою адресою. При поверхневому огляді у нього було виявлено та вилучено 25 згортків з фольги, в кожному з яких містилася порошкоподібна речовина білого кольору. За даними поліцейських, у згортках вагою по 25 гр. був амфетамін. У народі цей психотропний наркотик називають «феном», він вважається однією з найнебезпечніших синтетичних речовин.

У той час Глушаниця працював «закладчиком» (або ж «кладменом»). Такі особи отримують велику партію наркотиків від постачальників, фасують їх у згортки та ховають на вулицях міста. Потім «закладчик» повідомляє замовнику деталі, де саме схована «закладка», та надсилає відповідне фото. «Закладчиків» вважають найнижчою ланкою на ринку збуту наркотичних речовин. Найчастіше їхня «карʼєра» закінчується кримінальною справою та увʼязненням.

Однак реального покарання за цей злочин Глушаниця дивним чином не отримав. Його доставили до відділку, сфотографували для облікової справи і відпустили.

Варто зазначити, що в 2008 році наркозлочинами займався корумпований відділ з боротьби з незаконним обігом наркотиків (ВБНОН). У 2015 році тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що цей підрозділ не працював, ба більше – взагалі сприяв схемам наркобізнесу. Спроби навести лад у підрозділі він назвав марними, тому ВБНОН не підлягав реформуванню – його замінили Департаментом протидії наркозлочинності. Аваков припускав, що аж 80-90% співробітників ВБНОН не зможуть пройти переатестацію в поліцейські і будуть звільнені зі служби. А правоохоронці, яким таки вдалося пройти переатестацію, були переведені до інших підрозділів поліції, щоб унеможливити їхню участь у подальшому функціонуванні наркосхем.

Такі радикальні рішення тодішнього очільника МВС свідчать про те, що минула система, яка мала боротися з наркозлочинністю, не давала реальних результатів і навіть сприяла розвитку наркосхем на території нашої держави. Власне, кейс Глушаниці, який не отримав жодного покарання за збут наркотичних речовин – вдалий приклад недосконалості тодішнього ВБНОН.

Висновки та звернення

Редакція підтримує звернення військовослужбовця Андрія Махніцького до всіх вищезгаданих відомств. Журналісти видання окремо звертаються до міського голови Києва, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, антикорупційних і правоохоронних органів – ми просимо звернути увагу на масштабні злодіяння Михайла Глушаниці, Павла Іванова, Олександра Соколенка та Дмитра Огородніка на території національного природного парку «Голосіївський» та притягнути їх до відповідальності. Також ми закликаємо Святошинський райсуд не затягувати справу хабарника Огородніка та якнайшвидше ухвалити справедливе рішення.



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