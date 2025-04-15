“Кремнієву шістку” звинуватили в ухилянні від сплати податків – новини LB.ua

Опубліковано


Неприбуткова організація Fair Tax Foundation (Фундація за чесні податки) дійшла висновку, що шість найбільших технологічних компаній Сполучених Штатів мають суттєво нижчий рівень сплати податку на дохід, аніж середній показник в країні. 

Як пише The Guardian, так звана “Кремнієва шістка”, до якої входять Meta, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet та Microsoft, за останнє десятиліття заробила 11 трильйонів доларів, з яких 2,5 трильйони склав чистий прибуток. При цьому податкові відрахування були на рівні 18,8%, в той час як у середньому американський бізнес віддає державі майже 30% грошей.

Активісти підрахували, що загальна сума податків, які недоотримало казначейство США від шістки, складає близько 278 мільярдів доларів. Вони звинувачують техногігантів у тому, що різні способи ухиляння від податкового тягаря “стали невід’ємною частиною бізнес-моделі цих компаній”.

Amazon, Meta та Netflix у відповідь оприлюднили заяву, що сумлінно сплачують податки в усіх країнах, де працюють, відповідно до місцевих законів. 



Пов'язані новини

В січні аграрії отримали 640 га землі, розмінування яких компенсувала держава

В січні оператори протимінної діяльності (ПМД) завершили очищення 5 ділянок в межах державної програми компенсації розмінування земель сільськогосподарського призначення. Загальна площа ділянок, повернута аграріями у […]

Шмигаль розповів, яку допомогу отримає Україна від партнерів у 2025 році – LB.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив інформацію щодо міжнародної допомоги, яку отримає Україна від партнерів у 2025 році. Як розповів глава уряду на засіданні Кабміну 25 лютого, […]

Штучний інтелект MGX: арабський шейх готує туди трильйоні інвестиції – новини

На ринку штучного інтелекту набирає обертів новий гравець: підприємець Тахнун бін Заїд аль-Нахайян з Абу-Дабі. Він збирається витратити на ШІ понад $1,5 трлн, і зробити […]