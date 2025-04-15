СБУ навідалась до головного кремлівського лобіста в УПЦ (МП)

Служба безпеки України (СБУ) сьогодні, 15 квітня, провела обшуки у канцелярії Київської Митрополії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Обшукові заходи стосуються керуючого справами цієї юрисдикції, митрополита Бориспільського та Броварського Антонія (Паканича), який, за повідомленнями, перебував на місці під час слідчих дій. Інформацію про оприлюднила «Україна православна», повідомляє Zrada.Live.

За попередніми даними, обшуки пов’язані з новими підозрами щодо протиправної діяльності високопоставленого ієрарха, які доповнюють вже існуючі обвинувачення. Йдеться, зокрема, про можливе перешкоджання релігійним громадам у їхньому законному праві змінювати підпорядкування, зловживання службовим становищем та введення в оману вірян.

Митрополит Антоній Паканич є другою за впливом особою в УПЦ (МП) після її предстоятеля, митрополита Онуфрія. У церковних колах та медіа його давно називають «сірим кардиналом» за його значну закулісну роль. Народившись на Закарпатті, Антоній Паканич здобував освіту в Москві та розпочинав там свою церковну кар’єру. Його раптове повернення до України у 2002 році супроводжувалося стрімким кар’єрним зростанням. Журналісти неодноразово повідомляли про наявність у нього російського громадянства.

Крім того, митрополит Антоній відомий своєю близькістю до проросійського олігарха Вадима Новінського, якого вважали одним з головних кураторів та спонсорів УПЦ (МП), що активно виступав проти будь-яких спроб її незалежності від Москви.

Слід нагадати, що митрополит Антоній (Паканич) відкрито засуджував представників УПЦ (МП), які виступали за повний розрив зв’язків з Російською православною церквою, називаючи такий крок «духовною смертю». Він також перебуває у санкційному списку, запровадженому президентом України.

Митрополит Олександр (Драбинко) свого часу влучно охарактеризував стратегію Антонія Паканича, порівнявши його з «дамкою, яка сидить і чекає, коли стане королем». Ці слова підкреслюють його амбіції та вплив у церковному середовищі.

Наразі СБУ офіційно не коментувала проведення обшуків. Очікується, що найближчим часом будуть оприлюднені деталі щодо результатів слідчих дій та подальших кроків у цій справі. Ця подія може мати значні наслідки для УПЦ (МП) та її відносин з державою в умовах триваючої російської агресії.