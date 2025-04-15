У Реєстрі збитків є система обліку інформації про немайнову шкоду – новини LB.ua

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Розширили функціонал Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії. Його доповнили Системою обліку інформації про немайнову шкоду.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Він зазначив, що насамперед ідеться про депортації українців, вбивства росіянами мирних людей, про зниклих безвісти за особливих обставин.

Система буде інтегрована з іншими реєстрами та базами й перебуватиме у віданні Міністерства соціальної політики.

“Ми послідовно втілюємо в життя принцип “росія заплатить”. Формуємо міжнародний компенсаційний механізм, у межах якого вже функціонує Реєстр збитків. У ньому відкрито дев’ять категорій, за якими українці можуть подавати заяви. Працюємо над тим, аби до кінця року відкрилися усі 45 категорій Реєстру збитків”, – наголосив глава уряду. 

  • Міжнародний реєстр збитків запрацював на початку квітня 2024 року, а у травні на порталі “Дія” відкрили можливість подання заяви. Послуга доступна і на сайті, і в застосунку.
  • У березні українцям надали можливість подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями.
  • У січні Реєстр збитків почав приймати заяви за ще однією категорією – смертю близького члена сім’ї.



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