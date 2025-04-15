У Реєстрі збитків є система обліку інформації про немайнову шкоду – новини LB.ua

Розширили функціонал Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії. Його доповнили Системою обліку інформації про немайнову шкоду.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що насамперед ідеться про депортації українців, вбивства росіянами мирних людей, про зниклих безвісти за особливих обставин.

Система буде інтегрована з іншими реєстрами та базами й перебуватиме у віданні Міністерства соціальної політики.

“Ми послідовно втілюємо в життя принцип “росія заплатить”. Формуємо міжнародний компенсаційний механізм, у межах якого вже функціонує Реєстр збитків. У ньому відкрито дев’ять категорій, за якими українці можуть подавати заяви. Працюємо над тим, аби до кінця року відкрилися усі 45 категорій Реєстру збитків”, – наголосив глава уряду.