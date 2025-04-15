Ухилянти на таксі: На Одещині затримали групу чоловіків, які намагалися втекти від мобілізації

На Одещині, неподалік кордону з Молдовою, прикордонники зірвали спробу незаконного перетину державного рубежу групою чоловіків, які, ймовірно, намагалися уникнути мобілізації. За оперативною інформацією, поблизу одного з сіл Подільського району було зупинено легковий автомобіль «Рено» під керуванням вінницького таксиста, повідомляє Zrada.Live .

В салоні авто перебували четверо пасажирів, мешканців Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей – регіонів, де тривають активні мобілізаційні заходи. Встановлено, що чоловіки мали намір незаконно потрапити до сусідньої країни, скориставшись послугами організаторів нелегального трафіку.

З метою реалізації свого плану, ухилянти звернулися до адміністратора Telegram-каналу, який в онлайн-режимі мав координувати їхній маршрут. За цю «послугу» кожен з чоловіків сплатив по 28,5 тисяч доларів США, перерахувавши кошти на криптогаманець організатора. Останній зв’язав клієнтів з таксистом, який мав безпосередньо доставити їх до кордону. За вказівкою організатора, чоловіки прибули до Вінниці, звідки вирушили в бік державного кордону. Вартість послуг таксі склала 10 тисяч гривень з кожного пасажира.

Проте їхній спробі уникнути виконання громадянського обов’язку завадили пильні прикордонники, які затримали як водія, так і чотирьох його пасажирів. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції для фіксації правопорушення.

Наразі таксисту повідомлено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Щодо затриманих пасажирів складено адміністративні протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», які будуть направлені до суду.

Цей випадок є черговим свідченням спроб громадян України уникнути мобілізації шляхом незаконного перетину державного кордону, користуючись послугами злочинних угруповань. Правоохоронні органи продовжують боротьбу з подібними проявами та закликають громадян дотримуватися законодавства України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі правоохоронниця “продавала” ухилення від мобілізації за астрономічні суми.