Витяг із ЄДРВВ зможуть отримувати батьки зниклих бійців – новини LB.ua

Уряд дозволив видавати працездатним батькам полонених та зниклих безвісти ветеранів війни відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).

Як повідомили у Мінветеранів, відповідні зміни до Положення про ЄДРВВ вніс Кабінет Міністрів України.

Це рішення дозволить працездатним батькам скористатися соціальними пільгами, що передбачені для родин Захисників і Захисниць України, до моменту звільнення військовослужбовця або офіційного визнання його безвісно відсутнім чи загиблим.

Раніше такої можливості для працездатних батьків не було, і це створювало правові обмеження у доступі до державних гарантій.

Відтак, отримати відомості із ЄДРВВ можуть:

чоловік/дружина;

батьки;

законний представник дитини (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, відомості про яку запитуються.

Отримати витяг можна у місцевому ЦНАП, незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).