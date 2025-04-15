Витяг із ЄДРВВ зможуть отримувати батьки зниклих бійців – новини LB.ua

Уряд дозволив видавати працездатним батькам полонених та зниклих безвісти ветеранів війни відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ).
Як повідомили у Мінветеранів, відповідні зміни до Положення про ЄДРВВ вніс Кабінет Міністрів України.
Це рішення дозволить працездатним батькам скористатися соціальними пільгами, що передбачені для родин Захисників і Захисниць України, до моменту звільнення військовослужбовця або офіційного визнання його безвісно відсутнім чи загиблим.
Раніше такої можливості для працездатних батьків не було, і це створювало правові обмеження у доступі до державних гарантій.
Відтак, отримати відомості із ЄДРВВ можуть:
- чоловік/дружина;
- батьки;
- законний представник дитини (до 18 років);
- неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;
- особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, відомості про яку запитуються.
Отримати витяг можна у місцевому ЦНАП, незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).
- Із початку січня цю послугу цифровізували, і витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни відтоді можна отримати в ЦНАП за 5 хвилин.
- Витяг з ЄДРВВ надається ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.