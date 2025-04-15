”Золоті яйця” Міноборони: екскерівника департаменту МОУ відпустили під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з покладенням процесуальних обов’язків ексдиректору департаменту закупівель Міністерства оборони Богдану Хмельницькому, який фігурує у справі щодо продуктових закупівель для ЗСУ.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: 15 квітня 2025 року слідчий суддя ВАКС застосував до колишнього керівника департаменту МОУ запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з покладенням відповідних процесуальних обов’язків, а саме:

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⁠⁠прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;

⁠⁠не залишати територію населеного пункту, у якому він зареєстрований або проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

⁠⁠повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання і роботи;

⁠⁠утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;

⁠⁠здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Строк дії запобіжного заходу – до 15 червня 2025 року.

Що передувало: 2 квітня стало відомо, що НАБУ і САП оголосили підозру посадовцю Міноборони та постачальникам у справі про розкрадання 733 млн грн на закупівлях продуктів для ЗСУ у 2022-2023 роках.

Передісторія: