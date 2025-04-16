Рада просить ЄС продовжити звільнення українських товарів від тарифів

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Сьогодні, 16 квітня, Верховна Рада звернулась до Євросоюзу продовжити звільнення українських товарів від тарифів та квот. 

Як зазначив нардеп Ярослав Желеняк, постанову № 13143 підтримали 252 народних обранці.

Верховна Рада закликає Євросоюз невідкладно розпочати та максимально спростити переговорний процес між Україною та відповідними органами влади ЄС щодо внесення змін до відповідних додатків Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в частині взаємних тарифних поступок на імпорт товарів.

Так званий торговельний безвіз, впроваджений ЄС для українських товарів після початку повномасштабної війни, діє до 5 червня. “Європейська правда” з посиланням на джерела писала, що цього року Брюссель не планує продовжувати дію “безвізу”. Але Єврокомісія хоче запропонувати Україні нові умови для торгівлі. 



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