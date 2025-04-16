Суд залишив під вартою ексначальника одеського ТЦК Борисова до 18 травня

Київський апеляційний суд ухвалив залишити під вартою з можливістю внесення застави колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Його підозрюють у відмиванні майна, здобутого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень.

Джерело: Київський апеляційний суд

Деталі: У повідомленні суду прізвище не вказується, але з матеріалів справи можна зробити висновок, що йдеться саме про Євгена Борисова.

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Дослівно: “15 квітня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 березня 2025 року, якою частково задоволено клопотання заступника керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та продовжено підозрюваному Б. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 травня 2025 року включно, з одночасним визначенням застави у розмірі 179 863 200 гривень”.

Деталі: У разі внесення застави на підозрюваного покладатимуться обов’язки, передбачені частиною п’ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України.

За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 20 березня 2025 року залишено без змін, а апеляційні скарги сторони захисту — без задоволення.

У суді також нагадали, що Євгена Борисова підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 27, частиною першою статті 114-1, частиною третьою статті 27 та частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України.

Передісторія: