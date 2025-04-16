Світовий рівень споживання вина впав до 60-річного мінімуму – новини LB.ua

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Міжнародна організація виноробства повідомила, що у 2024 році було зафіксовано найгірший рівень продажів хмільного напою за понад шість десятиліть.

Як пише The Guardian, рівень споживання вина впав на 3,3% порівняно з 2023 роком і склав трохи більше 214 мільйонів гектолітрів (1 гектолітр дорівнює 100 літрам – ред.). Востаннє так мало людство випило у 1961 році. Так само рекордно падає і обсяг виробництва вина.

За словами експертів, винна галузь потрапила в “ідеальний шторм”: з одного боку споживачів відлякують питання здорового способу життя, з іншого – економічні проблеми.

Порівняно з доковідними часами, одна пляшка вина в середньому здорожчала на 30% – і це призвело до падіння споживання на 12% за п’ять років. Відчутно просідає найбільший ринок у світі – Сполучені Штати. Тарифна війна, оголошена президентом Дональдом Трапмом, як очікується, стане для імпорту вина болючим ударом. 



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