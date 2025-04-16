Свириденко заявила про “суттєвий прогрес” щодо угоди зі США про надра

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Юлія Свириденко, перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки України

Фото: Олег Переверзев

Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила про “суттєвий прогрес” щодо угоди зі США про економічне партнерство. 

Про це вона написала у “Фейсбуці”. 

“Позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України. Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою – є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах”, – написала Свириденко.

Вона зазначила, що сторони домовились “зафіксувати цей позитив у відповідному меморандумі про наміри – найближчим часом готуємось завершити формалізацію угоди”.

Свириденко розповіла, що команди ще працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, багато вже пропрацьовано, і рівень угоди має бути достатньо високим.

Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів”, – заявила міністерка.

  • Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що в США погодились, що вартість наданої Україні допомоги становить $100 млрд, а не $300. У американського президента наполягають на тому, щоб Київ уклав угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проектів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядає це як компенсацію за допомогу на десятки мільярдів доларів за часів попереднього президента Джо Байдена. 
  • У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.
  • Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.
  • Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд.
  • Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.



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