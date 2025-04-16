З липня Україна переходить на номінальну напругу 230/400 В – LB.ua

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НКРЕКП прийняла постанову «Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу».

Як ідеться на сайті регулятора, зміни спрямовані на адаптацію нормативної бази до нових технічних норм та графіків споживання.

З 1 липня 2025 року в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення. Зокрема, передбачається перехід на номінальну напругу 230/400 В. Також буде встановлено чіткі межі допустимого відхилення напруги — від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).

У НКРЕКП очікують, що нові вимоги сприятимуть підвищенню стабільності електропостачання, зменшенню ризиків пошкодження побутової техніки та зниженню потреби у використанні стабілізаторів напруги. Крім того, зміни дозволять покращити енергоефективність побутових електроприладів завдяки їхній роботі в оптимальному режимі.



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