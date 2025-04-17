Французький суд дозволив стягнення з Росії $5 млрд на користь Нафтогазу

Суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання (exequatur) рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи Нафтогаз у Криму в обсязі $5 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

“Цей результат – частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК «Нафтогаз України» та ще пʼяти компаній Групи. Вона дозволяє Нафтогазу розпочати процедуру стягнення на території Франції”, – пояснив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

У межах цього процесу Нафтогаз вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро. Це перший крок до примусового виконання рішення арбітражу.

Група Нафтогаз вже має певні успіхи й в кількох інших юрисдикціях, зокрема у Великій Британії та Фінляндії.

“Ми налаштовані стягнути повну суму компенсації та захистити права українських державних підприємств на міжнародній арені”, – підкреслив очільник Групи Нафтогаз.