Французький суд дозволив стягнення з Росії $5 млрд на користь Нафтогазу

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Суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання (exequatur) рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи Нафтогаз у Криму в обсязі $5 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу. 

“Цей результат – частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК «Нафтогаз України» та ще пʼяти компаній Групи. Вона дозволяє Нафтогазу розпочати процедуру стягнення на території Франції”, – пояснив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

У межах цього процесу Нафтогаз вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать російській державі та розташовані у Франції, загальною вартістю понад 120 млн євро. Це перший крок до примусового виконання рішення арбітражу.

Група Нафтогаз вже має певні успіхи й в кількох інших юрисдикціях, зокрема у Великій Британії та Фінляндії. 

“Ми налаштовані стягнути повну суму компенсації та захистити права українських державних підприємств на міжнародній арені”, – підкреслив очільник Групи Нафтогаз.

  • У жовтні 2016 року Нафтогаз розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення Москвою майна Групи – з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та Росією. 
  • Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал, сформований під егідою Постійної палати третейського суду в Гаазі, зобов’язав Росію виплатити Нафтогазу понад 5 мільярдів доларів США за порушення умов договору. 
  • Попри арбітражне рішення, Росія відмовляється виплатити Нафтогазу присуджену суму. Відтак Нафтогаз ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де Росія має активи.



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