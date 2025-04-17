В Україні з’явилася монета у вигляді писанки – новини на LB.ua

Національний банк вперше з часу існування своєї нумізматичної програми презентував пам’ятну монету у формі, що нагадує великодню писанку.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зі 17 квітня монета «Великодня радість. Писанка» офіційно введена в обіг.

Її виготовили зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 грама. Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою. Її номінал – 10 гривень.

На реверсі зобразили традиційну писанку Одеської області, відому як «Сорокопуть» або «Козачі левади», прикрашену складними орнаментами з глибоким символічним змістом.

Фото: НБУ монета «Великодня радість. Писанка»

На аверсі в центрі композиції розмістили стилізоване «дерево життя» у вигляді дуба, на гілках якого — 12 писанок із давніми символами.

Дизайн монети створила художниця Олександра Кучинська. Тираж – до 15 000 штук.