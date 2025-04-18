Корисні копалини: Україна і США підписали меморандум – новини LB.ua

Україна і США підписали Меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про економічне партнерство
Фото: Юлія Свириденко
Україна підписала із США Меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про економічне партнерство.
Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
“Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам”, – написала Свириденко.
Вона уточнила, що готується створення Фонду інвестицій у відбудову України.
“Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом”, – зазначила міністр економіки.
Юлія Свириденко зауважила, що попереду фіналізація тексту угоди та її підписання, а потім і ратифікація парламентами.
Угода з США
-
Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі “борг” України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ.
-
У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.
-
Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.
-
Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд.
-
Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.
-
Президент США Дональд Трамп розповів про перспективи підписання угоди про корисні копалини з Україною – її начебто мають підписати наступного четверга.