Корисні копалини: Україна і США підписали меморандум – новини LB.ua

Опубліковано




Україна і США підписали Меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про економічне партнерство

Фото: Юлія Свириденко

Україна підписала із США Меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду про економічне партнерство.

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

“Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам”, – написала Свириденко.

Вона уточнила, що готується створення Фонду інвестицій у відбудову України. 

Support LB.ua

“Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом”, – зазначила міністр економіки.

Юлія Свириденко зауважила, що попереду фіналізація тексту угоди та її підписання, а потім і ратифікація парламентами.

Угода з США

  • Спершу Україна і США збиралися підписати рамкову угоду, на основі якої розробити конкретний документ, який потребуватиме затвердження Верховною Радою. Вашингтон намагався прописати в документі “борг” України в $300 млрд. Нещодавно він визнав, що допомога становила близько 100 млрд – цю цифру називав Київ.

  • У березні стало відомо, що Штати передали нашій державі новий проєкт угоди про надра. Причому представники уряду отримали один варіант документа, а Офісу Президента – інший.

  • Торги щодо нових домовленостей продовжилися. 1 квітня обидві держави провели перший раунд консультацій.

  • Згодом українська делегація вилетіла до Вашингтона, де відбулися перемовини технічних команд.

  • Зеленський заявив, що зустріч української та американської команд щодо угоди про копалини пройшла позитивно, і упродовж тижня відбудуться нові контакти.

  • Президент США Дональд Трамп розповів про перспективи підписання угоди про корисні копалини з Україною – її начебто мають підписати наступного четверга.



Пов'язані новини

За програмою єВідновлення вже компенсували 18 млрд грн – новини LB.ua

Загалом за програмою єВідновлення держава компенсувала українцям 18 млрд грн за пошкоджене та зруйноване житло. 90 тисяч родин відновили або придбали нові домівки. Про це […]

Чи готовий бізнес інвестувату в енеретику?

Фото: надано пресслужбою У поточній ситуації, коли існують серйозні ризики відновлення атак на енергетичну інфраструктуру, питання розподіленої генерації набуває стратегічного значення. Проте бізнес наразі сприймає […]

Шмигаль розповів про спільне засідання Кабміну і Єврокомісії 24 лютого – LB.ua

спільне засідання Кабміну і Єврокомісії 24 лютого 2025 року Фото: пресслужба КМУ 24 лютого відбулося спільне засідання Кабміну та Європейської комісії, яка прибула до Києва […]