Три держави передали Україні допомогу для енергетики – новини LB.ua

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Упродовж 14–18 квітня енергетичні підприємства України отримали 11 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 271,7 тонни. 

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Серед донорів – партнери з Литви, Польщі та Бельгії. До складу вантажів увійшли трансформатори, генератори, спецтехніка та інше електротехнічне обладнання. Отримане устаткування вже розподілено між енергетичними компаніями.

З березня 2022 року Україна отримала 245 вантажів допомоги з Литви (понад 3 831 тонна), 135 – з Польщі (понад 2 120 тонн) та 12 – з Бельгії (понад 158 тонн), додали в міністерстві.

  • Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну надійшов 1761 вантаж гуманітарної допомоги для енергетичного сектору з 38 країн. Загальна вага допомоги перевищує 22,6 тис. тонн.



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