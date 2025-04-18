Умєров розповів про збільшення виплат для курсантів – новини LB.ua

Кабінет Міністрів ухвалив постанову про підвищення грошового забезпечення курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вишів та закладів фахової передвищої військової освіти.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування. Виплати курсантам переглянуть із 1 березня 2025 року.

За словами міністра, базовий розмір грошового забезпечення курсантів зросте до приблизно 8 000 гривень. Курсанти-відмінники випускного курсу та ті, хто проходить стажування, зможуть отримувати до 20 100 гривень — як військовослужбовці за контрактом.