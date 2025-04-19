Митники конфіскували незадекларовані товари для вейпінгу – LB.ua

Закарпатські митники не допустили незаконне ввезення товарів для вейпінгу, прихованих серед металевих виробів.

Про це повідомила Державна митна служба.

Під час контролю водій вантажівки, який здійснював імпортне перевезення зі Словаччини, подав документи на вантаж зі «сталлю в рулонах». Однак під час огляду напівпричепа та кабіни водія інспектори виявили п’ять коробок з одноразовими електронними сигаретами торгової марки ELFBAR із вмістом нікотину — загалом 1000 штук.

Фото: Держмитслужба вилучений незаконний товар

Як повідомили у митниці, порушення задокументували за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України, а незадекларований товар вилучили.

Крім того, митниця передала повідомлення про можливе правопорушення до територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області. У діях встановлені ознаки злочину за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів).