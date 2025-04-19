Створено “гарячі лінії” для повідомлення про захворювання тварин на ящур

Держпродспоживслужба у кожній області створила «гарячу лінію» для приймання дзвінків від громадян регіону у випадку підозр щодо захворювань тварин на ящур чи блутанг, повідомляє пресслужба відомства.

Ці номери оприлюднені на офіційному вебпорталі Держпродпоживслужби.

“Звертаємось до власників тварин: наразі – кожен повинен посилити увагу. Фермери та власники тварин мають бути надзвичайно пильними та ретельно стежити за тваринами для своєчасного виявлення симптомів захворювання. У разі підозри – негайно звертатись на «гарячу лінію» у вашому регіоні”, – йдеться у повідомленні.

Коротко про ящур. Хвороба проявляється лихоманкою, везикулярним враженням ротової порожнини, вінчика, у корів – вим’я, а молоді тварини гинуть безсимптомно. Ящур вражає широкий спектр тварин: велику рогату худобу, свиней, овець, кіз, верблюдів, буйволів, яків, оленів, косуль, джейранів, сайгаків, турів, лосів, кабанів, антилоп, зебр, слонів, ведмедів та інших парнокопитних.

Коротко про блутанг. До клінічних ознак блутангу належать: лихоманка, слинотеча, набряк губ, запально-некротичне ураження ротової порожнини, ціаноз язика, кон’юнктивіт, почервоніння та гангрена дійок, аборти. На блутанг хворіють вівці, кози, білохвості олені, буйволи, антилопи, лосі та інші жуйні.

Раніше на позачерговому засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті міністрів було прийнято додаткові ветеринарно-санітарні заходи для недопущення занесення вірусів ящуру та блутангу на територію України. Це суворе дотримання заходів біобезпеки на фермах, переміщення тварин відбувається тільки за наявності супровідних ветеринарних документів тощо.