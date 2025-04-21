АРМА шукає управителя для танкера РФ – новини LB.ua

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Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про відбір управителя для арештованого російського судна “Volgoneft-268”. 

Як зазначили у Агентстві, відповідне оголошення вже опубліковано на платформі Prozorro.

Згідно зі звітом незалежного оцінювача, у 2025 році актив було оцінено у майже 26,5 млн гривень.

Судно VOLGONEFT-268 – це танкер, який зазвичай використовувалося для транспортування нафтопродуктів, хімічних речовин або інших наливних вантажів. 

Кошти від його використання, відповідно до ухвали суду, раніше використовувалися представниками країни агресора для фінансування злочинних дій проти України. Відтак, ухвалою Личаківського районного суду м. Львова судно було арештовано та передано до АРМА для подальшого управління. 

Відтепер судно, що раніше працювало на ворога, працюватиме на благо України. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 02 травня 2025 року 18:00. 



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