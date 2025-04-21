АРМА знову шукає управителя для БФК Gulliver — новини LB.ua

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, після відхилення заявок учасників у першому конкурсі через порушення тендерних умов, оголосило другий конкурс на управління багатофункціональним комплексом (БФК) Gulliver у Києві.

Про це ідеться на сайті АРМА.

“Сьогодні Національне агентство оголосило другий конкурс на відбір управителя ТРЦ “Гулівер”. Йдеться про управління масштабним об’єктом площею понад 151 тис. кв. м, ринкова вартість якого складає 7,6 млрд грн згідно з оцінкою, проведеною незалежним оцінювачем, обраним на конкурсних засадах. Мінімальна сума очікуваних доходів становить понад 17 млн грн”, – ідеться у повідомленні.

Управитель об’єкту має сплачувати до державного бюджету понад 70% прибутку.

Управління ‘Гуллівером’ – це відповідальність перед державою на 7,6 мільярдів гривень, а мінімальна сума очікуваних доходів становить понад 17 мільйонів гривень. Фактично буде більше так як за результатами аукціону управитель буде зобов’язаний понад 70% прибутку сплачувати до державного бюджету.

Нацагентство категорично заявляє, що не допустить до управління арештованими активами суб’єктів, пов’язаних з колишніми власниками або афілійованих з російською федерацією. Всі учасники проходять суворі перевірки на доброчесність та відповідність кваліфікаційним вимогам.