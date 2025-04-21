Люксембург та Ісландія передали обладнання українській армії — новини LB.ua

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Міноборони України отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання, яке профінансували Люксембург та Ісландія вартістю у майже 2 млн євро.

Про це повідомляє Міноборони.

“Дякую країнам ІТ-коаліції за посилення технологічної стійкості нашого війська. З цим обладнанням ми збільшимо спроможності для якісного та надійного зв’язку у Збройних силах України, що дуже важливо на лінії бойового зіткнення”, – сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Цього разу партнери “IT-коаліції” передали Міністерству оборони України:

  • 3 288 точок доступу різних моделей
  • 500 маршрутизаторів
  • 460 зарядних станцій із сонячними панелями
  • 872 телефони.

Відомо, що це вже третя поставка від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3.3 млн євро, а також у лютому – на 7.5 млн євро.

Наразі до IT-коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.

ІТ-коаліція – це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Вона підтримує Збройні сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки.



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