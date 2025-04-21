Міноборони виділило третину оборонного бюджету на технозброю – новини LB.ua

МІністерство оборони України спрямувало на технологічну зброю третину оборонного бюджету.

Як зазначили у оборонному відомстві, команда міністерства зустрілася із представниками компаній, які спеціалізуються на БпЛА та інших технологічних зразків озброєння. Це є продовженням серії заходів в межах постійного діалогу з вітчизняними зброярами, метою яких є обговорення досвіду участі бізнесу в оборонних закупівлях та пошук точок покращення існуючої системи, зокрема в частині підвищення прозорості, конкуренції та оперативності процедур.

Як зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський, оборонні закупівлі сьогодні – це не лише забезпечення потреб ЗСУ, але потужний драйвер розвитку українського технологічного сектору, особливо в напрямах БпЛА, РЕБ, ракетних технологій.

Задача від міністра Рустема Умєрова закупівельній вертикалі – розбудовувати систему так, щоб вона стимулювала інновації та залучала нових учасників, додав директор Департаменту.

Під час зустрічі команда Міноборони презентувала учасникам зріз структури контрагентів «Агенції оборонних закупівель», а також актуальні дані про рівень конкуренції.

Серед задач на 2025 рік – уніфікація технічних вимог до БпЛА. Це дозволить сформувати єдині підходи до оцінки продукції, спростити процедури закупівель та пришвидшити ухвалення рішень.