Міноборони виділило третину оборонного бюджету на технозброю – новини LB.ua

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МІністерство оборони України спрямувало на технологічну зброю третину оборонного бюджету.

Як зазначили у оборонному відомстві, команда міністерства зустрілася із представниками компаній, які спеціалізуються на БпЛА та інших технологічних зразків озброєння. Це є продовженням серії заходів в межах постійного діалогу з вітчизняними зброярами, метою яких є  обговорення досвіду участі бізнесу в оборонних закупівлях та пошук точок покращення існуючої системи, зокрема в частині підвищення прозорості, конкуренції та оперативності процедур.

Як зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський, оборонні закупівлі сьогодні – це не лише забезпечення потреб ЗСУ, але  потужний драйвер розвитку українського технологічного сектору, особливо в напрямах БпЛА, РЕБ, ракетних технологій.

Задача від міністра Рустема Умєрова закупівельній вертикалі – розбудовувати систему так, щоб вона стимулювала інновації та залучала нових учасників, додав директор Департаменту.

Під час зустрічі команда Міноборони презентувала учасникам зріз структури контрагентів «Агенції оборонних закупівель», а також актуальні дані про рівень конкуренції.

Серед задач на 2025 рік – уніфікація технічних вимог до БпЛА. Це дозволить сформувати єдині підходи до оцінки продукції, спростити процедури закупівель та пришвидшити ухвалення рішень. 



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