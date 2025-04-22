“Нафтогаз” запустив портал ​постачальника – портал новин LB.ua

Опубліковано


Група “Нафтогаз”  запустила новий інструмент – портал постачальника групи.

Про це повідомила пресслужба компанії. 

“Це сучасна та зручна платформа, яка дає змогу постачальникам групи повідомляти про можливі порушення у сфері закупівель”, – йдеться в повідомленні.

Функціонал порталу передбачає подачу звернень щодо ймовірних порушень у закупівлях, відстеження статусу розгляду звернення, а також можливість прикріплювати документи, ставити та/або відповідати на уточнюючі запитання, а також отримувати зворотний зв’язок. 

Як зазначили у “Нафтогазі”, портал підтримується незалежною третьою стороною – ТОВ “Етиконтроль”, яке здійснює реєстрацію звернень від постачальників. 



Пов'язані новини

Сили оборони отримають нові НРК – новини LB.ua

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони України наземні роботизовані комплекси Spextr різних модифікацій.  Про це повідомили оборонному відомстві.  НРК […]

8 млрд грн від продажу конфіскованих облігацій спрямують на відновлення України

Уряд ухвалив рішення щодо продажу Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) конфіскованих судом облігації на суму майже 1,8 млрд грн. Отримані кошти будуть перераховані […]

АРМА шукає нового управителя для ТОВ “Моршинська” — новини LB.ua

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розірвало договір з управителем арештованого ТОВ “Моршинська” — ТОВ “Карпатські мінеральні води” і готує конкурс на оцінювача активу. Про […]