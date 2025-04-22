“Нафтогаз” запустив портал ​постачальника – портал новин LB.ua

Група “Нафтогаз” запустила новий інструмент – портал постачальника групи.

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Це сучасна та зручна платформа, яка дає змогу постачальникам групи повідомляти про можливі порушення у сфері закупівель”, – йдеться в повідомленні.

Функціонал порталу передбачає подачу звернень щодо ймовірних порушень у закупівлях, відстеження статусу розгляду звернення, а також можливість прикріплювати документи, ставити та/або відповідати на уточнюючі запитання, а також отримувати зворотний зв’язок.

Як зазначили у “Нафтогазі”, портал підтримується незалежною третьою стороною – ТОВ “Етиконтроль”, яке здійснює реєстрацію звернень від постачальників.