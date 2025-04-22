Полковник нарахував ”бойових” майже на 5 млн для бійців, яких відрядили на Київщину

Підозру отримав колишній посадовець однієї з військових частин, який незаконно оформив “бойові” виплати на майже 5 мільйонів гривень.

Джерело: Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Західного регіону, ДБР, Нацполіція, “Українська правда”

Деталі: Заступник (нині вже колишній -ред.) командира однієї з військових частин із Вінниччини видав довідки військовослужбовцям про нібито їхню участь у бойових діях, у той час, коли вони виконували завдання в Київській області.

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За даними слідства, у період з вересня по грудень 2022 року 62 військовослужбовці частини були направлені на виконання завдань до Київської області, яка на той момент не належала до районів ведення бойових дій.

Вищевказаний полковник підписав документи, на підставі яких військовою частиною зі Львівщини було здійснено виплату на загальну суму 4,8 млн гривень “бойових” для цих бійців.

У цей час територія Київщини вже не належала до зони бойових дій, тож таке нарахування грошового забезпечення було незаконним, зазначають правоохоронці.

Колишньому начальнику штабу – першому заступнику командира військової частини повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

Як уточнили УП в прокуратурі, суд обрав військовому посадовцю запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 908 тисяч гривень.