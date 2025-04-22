Приватизація: ФДМ озвучив результати аукціонів першого кварталу – LB.ua

У січні–березні 2025 року Фонд державного майна України провів 130 приватизаційних аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації.
Про це повідомила пресслужба ФДМ.
Це на 13,8% більше, ніж за аналогічний період торік.
Загальна сума переможних пропозицій склала 404,9 млн грн. Із них 315,8 млн грн (78%) забезпечили 12 єдиних майнових комплексів.
Станом на 31 березня надходження до держбюджету від приватизації державного майна становили 205,72 млн грн.
Серед найбільших об’єктів, які приватизували:
- ЄМК ДП «Інформаційно-аналітичне агентство»: стартова ціна — 16,8 млн грн, фінальна — 41,7 млн грн;
- ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»: стартова ціна — 7,7 млн грн, фінальна — 9 млн грн;
- ДП «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд»: стартова ціна — 7,9 млн грн, фінальна — 33,2 млн грн.
Окрім цього, до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямували 1,89 млрд грн від приватизації державної частки у статутному капіталі ТОВ «АЕРОК».
У другому кварталі ФДМ планує виставити на онлайн-аукціони 168 об’єктів малої приватизації на загальну суму 749,1 млн грн.
Також у червні мають відбутися торги двох об’єктів великої приватизації:
- державного пакета акцій ПАТ «Сумихімпром» (99,9952%);
- 100% статутного капіталу ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд».