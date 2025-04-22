Приватизація: ФДМ озвучив результати аукціонів першого кварталу – LB.ua

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У січні–березні 2025 року Фонд державного майна України провів 130 приватизаційних аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації. 

Про це повідомила пресслужба ФДМ.

Це на 13,8% більше, ніж за аналогічний період торік. 

Загальна сума переможних пропозицій склала 404,9 млн грн. Із них 315,8 млн грн (78%) забезпечили 12 єдиних майнових комплексів.

Станом на 31 березня надходження до держбюджету від приватизації державного майна становили 205,72 млн грн.

Серед найбільших об’єктів, які приватизували:

  • ЄМК ДП «Інформаційно-аналітичне агентство»: стартова ціна — 16,8 млн грн, фінальна — 41,7 млн грн;
  • ДП «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»: стартова ціна — 7,7 млн грн, фінальна — 9 млн грн;
  • ДП «Сільськогосподарське підприємство «Земельний фонд»: стартова ціна — 7,9 млн грн, фінальна — 33,2 млн грн.

Окрім цього, до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямували 1,89 млрд грн від приватизації державної частки у статутному капіталі ТОВ «АЕРОК».

У другому кварталі ФДМ планує виставити на онлайн-аукціони 168 об’єктів малої приватизації на загальну суму 749,1 млн грн.

Також у червні мають відбутися торги двох об’єктів великої приватизації:

  • державного пакета акцій ПАТ «Сумихімпром» (99,9952%);
  • 100% статутного капіталу ДАТ «Будівельна компанія «Укрбуд».



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