Реструктуризація виплат: тривають переговори з власниками ВВП-варрантів – LB.ua

Україна розпочала переговори з власниками ВВП-варрантів щодо реструктуризації виплати, яка має відбутися наступного місяця, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За інформацією агентства, група держателів варрантів підписала угоди про нерозголошення та минулого тижня розпочала обмежені переговори з українською стороною. Очікується, що особисті зустрічі відбудуться цього тижня у Вашингтоні в межах засідань МВФ та Світового банку.

Одна з опцій, які обговорюють, — часткова виплата готівкою і часткова в облігаціях у межах зобов’язання на суму близько $500 млн, термін виконання якого настає 31 травня.

Серед учасників переговорів — хедж-фонди Aurelius Capital Management LP та VR Capital Group, які користуються консультаціями юридичної фірми Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP і фінансової компанії PJT Partners Inc.

Обмежений формат переговорів передбачає обмін непублічною інформацією та тимчасові обмеження на торгівлю активами, оскільки мова йде про ринково чутливі дані.

Наразі в обігу перебувають ВВП-варранти на суму $2,6 млрд, які не увійшли до торішньої угоди з реструктуризації українського боргу на $20 млрд. Варранти, виплати за якими прив’язані до темпів зростання економіки, у вівторок торгувалися на рівні близько 73 центів за долар, тоді як у лютому їхня вартість сягала майже 88 центів.

Україна залучила фінансові компанії Rothschild & Co та White & Case LLP як фінансового і юридичного радників.