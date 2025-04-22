США судитимуться з Uber через платну підписку – новини LB.ua

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Федеральна торговельна комісія США подала позов проти компанії Uber, відомої своїми сервісами з доставки та пошуку водіїв для індивідуальних перевезень.

Як пише BBC, американські чиновники стверджують, що Uber вдався до непрозорих і маніпулятивних практик, пропонуючи клієнтам платну підписку, яку нав’язують проти волі користувача і яку згодом надзвичайно складно скасувати.

Йдеться про Uber One – послугу за 10 доларів на місяць, яка обіцяє клієнтам безкоштовну подачу авто та знижки на деякі поїздки і доставки. У Вашингтоні підрахували, що для того, щоб відмовитися від підписки, користувач повинен здійснити 32 дії на 23 різних екранах мобільного застосунку. 

Також зафіксовані випадки, коли компанія брала плату за сервіс, хоча клієнт не давав на це згоди чи взагалі видалив Uber-акаунт.  

В Uber відкидають звинувачення, стверджуючи, що відмова від підписки займає у більшості клієнтів не більше 20 секунд. 

 



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