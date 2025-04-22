У Фонд підтримки енергетики всього перерахували €1,2 млрд – новини LB.ua

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За три роки існування Фонду підтримки енергетики України туди перерахували 1,2 млрд євро. 

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко

Він розповів, що фонд створили у квітні 2022 року.

“Фонд став нашою спільною ініціативою із Єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон”, – написав очільник Міненерго і пригадав, що тоді ще не було таких масштабних руйнувань енергетики, ураження відбувались у тих регіонах, де безпосередньо тривали бойові дії. І перший внесок до Фонду, який зробила Данія у розмірі 500 тис. євро, використовували для ремонтів упродовж декількох місяців. 

“Але в жовтні 2022 року ситуація змінилася. Ворог почав масовано атакувати енергетичну інфраструктуру по всій Україні. Саме тоді Фонд довів свою ефективність, адже він був орієнтований на швидке реагування і вирішення питань із закупівлею обладнання. А значить – проведення оперативних і швидких ремонтів саме тоді, коли енергосистема потребує кожного кіловата електроенергії”, – зазначив міністр.

Оскільки енергетика є однією з основних цілей ворога, пошкоджень зазнали десятки тисяч об’єктів енергетичної інфраструктури. І Фонд підтримки енергетики став важливим інструментом надання міжнародної допомоги.

На сьогодні завдяки Фонду:

  • залучили майже 1,2 млрд євро грантових коштів;
  • допомогу отримали понад 70 українських енергетичних компаній з усіх регіонів країни;
  • близько 150 000 одиниць обладнання вже доставили кінцевим набувачам. Пріоритет надається обладнанню для відновлення електропостачання, трансформаторам, генераторам, кабельній продукції, автотехніці тощо; 
  • донорами є як державні, так і компанії приватного сектору, міжнародні та регіональні організації з майже всіх країн ЄС, Великої Британії та США.

Галущенко розповів, що майже всі енергетичні компанії України звертались по допомогу до Фонду підтримки, отримували необхідне устаткування і продовжують активно співпрацювати. 

  • У березні цього року USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) розірвало грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України на суму 75 мільйонів доларів. Початкова угода, яку підписали у 2023 році на 25 мільйонів доларів, спрямована на підтримку закупівлі критичного енергетичного обладнання для енергетичного та опалювального секторів України, включаючи проєкти з підготовки до зими.



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