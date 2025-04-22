Українські акції зросли на Варшавській фондовій біржі – новини LB.ua

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Індекс українських акцій WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі зріс на 11,43% — до 578,43 пунктів, пише «Інтерфакс-Україна»

Зростання відбулося після великодньої перерви на тлі новин про просування інвестиційної угоди між Україною та США та в очікуванні тристоронньої зустрічі в Лондоні.

За даними WSE, найбільше зростання показали акції Coal Energy — на 31,7%, Milkiland — на 17,79%, «ІМК» — на 13,24%, «Агротону» — на 10,24%, KSG Agro — на 10,15%, а «Астарти» — на 6,51%.

Поза індексом подорожчали й акції агрохолдингу «Кернел» — на 9,57%.

Українські папери на WSE показали значно кращу динаміку порівняно з загальними польськими індексами: WIG додав 2,06%, а WIG20 — 2,15%.

На відміну від цього, на Лондонській біржі акції МХП знизилися на 3,01%, а Ferrexpo — на 2,38%.

Котирування українських єврооблігацій на Франкфуртській біржі зросли ще на 0,7–2,1%. Зокрема, облігації-2029 торгуються на рівні 62,5% від номіналу, а ВВП-варанти — на рівні 70,45%, додавши 2,1% за день.

За даними інвесткомпанії ICU, єврооблігації України минулого тижня додали в середньому 8% на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливе укладення мирної угоди цього тижня. Найбільше зростання зафіксовано в облігацій серії B із погашенням у 2035–2036 роках.



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