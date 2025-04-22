​Українські підлітки мають початковий рівень фінансової грамотності, – НБУ

Національний банк в партнерстві з громадською організацією Junior Achievement Ukraine вперше в Україні провів дослідження рівня фінансової грамотності серед школярів 10 класів.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Метою дослідження було визначити рівень знань та умінь учнів перед упровадженням предмету “Підприємництво і фінансова грамотність”. Із 2025-2026 навчального року цей предмет стане обов’язковим для учнів всіх 8 класів та надалі вкладатиметься і в 9 класі.

У 2027 році заплановане проведення другого циклу дослідження, що дасть змогу порівняти результати та оцінити ефективність методик викладання нового предмета.

Підліткам пропонувалося пройти 21 кейсове завдання. Вони складалися за прикладом Програми міжнародного оцінювання учнівства з фінансової грамотності. Також діти відповідали на 20 запитань анкети, метою яких було глибше проаналізувати фактори впливу на їхні академічні результати.

Дослідження показало, що середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання серед підлітків – 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання. Такий результат свідчить про початковий рівень фінансової грамотності українських підлітків.

Найкращі результати показали учні з Дніпропетровської (57,4%), Івано-Франківської (53,7%) областей та міста Києва (50,4%). Найнижчі – зафіксовані в Кіровоградській (37,4%), Миколаївській (39,7%) та Чернівецькій (41,4%) областях.

Дівчата мають дещо кращі результати (47,4%), порівняно з хлопцями (45,6%).

Показники міських та сільських школярів становлять 48% і 40% відповідно.

Низький рівень фінансової грамотності особливо характерний для підлітків із родин із низьким соціально-економічним статусом.

100% правильні відповіді на всі запитання-кейси, що були представлені в опитуванні, не надав жоден підліток.

Водночас, дослідження свідчить, що фінансова грамотність підлітків зростає завдяки:

досвіду використання фінансових продуктів, зокрема планування витрат, ведення бюджету, заощадження, досягнення фінансових цілей;

спілкуванню з батьками на тему грошей;

самостійному вивченню фінансової грамотності через книги та Інтернет.

Щодо ставлення підлітків до нового предмету, то понад три чверті (77,6%) опитаних підлітків вважають, що в школах потрібно його запровадити.

Переглянути результати дослідження можна за посиланням.

Дослідження проводилось у квітні 2024 року Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка. Вибірку формував ДНУ “Інститут освітньої аналітики”. В опитуванні взяли участь 97 шкіл з 19 областей України та міста Києва. Було опитано 3139 учнів віком 14 – 17 років.

Нагадаємо, що пілотний проєкт з вивчення фінансової грамотності планували запровадити в школах ще в 2012 році.

У 2020 році Кабінет міністрів затвердив Державний стандарт базової середньої освіти. Було визначено 11 ключових компетентностей, серед яких – фінансова грамотність.