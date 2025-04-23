«Нафтогаз»: ціна на газ для населення залишиться незмінною ще рік

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», що є частиною Групи Нафтогаз, продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною – 7,96 грн за кубометр.

Як зазначає пресслужба Групи, це передбачає тарифний план «Фіксований» для побутових клієнтів. Ціна буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

«Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах», – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Рішення про незмінність ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.

Водночас Нафтогаз закликає споживачів відповідально ставитися до розрахунків.

«Ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру», – наголосив Роман Чумак.

Як відомо, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» забезпечує газом 12,5 млн українських домогосподарств.