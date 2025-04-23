«Нафтогаз»: ціна на газ для населення залишиться незмінною ще рік

Опубліковано


Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», що є частиною Групи Нафтогаз, продовжить постачати газ для українських родин за незмінною ціною – 7,96 грн за кубометр. 

Як зазначає пресслужба Групи, це передбачає тарифний план «Фіксований» для побутових клієнтів. Ціна буде актуальною до 30 квітня 2026 року.

«Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах», – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

Рішення про незмінність ціни прийняте з урахуванням чинного мораторію на підвищення цін на природний газ.

Водночас Нафтогаз закликає споживачів відповідально ставитися до розрахунків.

«Ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру», – наголосив Роман Чумак.

Як відомо, газопостачальна компанія «Нафтогаз України» забезпечує газом 12,5 млн українських домогосподарств.



Пов'язані новини

Євросоюз: імпорт українського цукру хочуть різко скоротити – новини LB.ua

Європейська комісія планує різко скоротити імпорт українського цукру. Це сталось після того, як виробники ЄС поскаржилися, що великі поставки з України спричинили обвал цін на […]

Уряд схвалив законопроєкт про захист вод від забруднення

Сьогодні Кабінет Міністрів України схвалив євроінтеграційний законопроєкт, який вносить зміни до низки законодавчих актів України в частині імплементації положень актів законодавства Європейського Союзу щодо захисту […]

АРМА знову шукає управителя для БФК Gulliver — новини LB.ua

Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, після відхилення заявок учасників у першому конкурсі через порушення тендерних умов, оголосило другий конкурс на управління багатофункціональним […]