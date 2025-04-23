Шмигаль заявив, що у США говоритимуть про гроші для України на 2026 рік – LB.ua

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про початок роботи урядової делегації у Вашингтоні в межах весняних зборів Світового банку та Міжнародного валютного фонду.

За його словами, йдеться про роботу у Вашингтоні на Spring Meetings 2025 Світового банку та МВФ.

Глава уряду повідомив, що заплановані зустрічі з представниками фінансових і ділових кіл США та ЄС. Він підкреслив, що завдяки системній співпраці з міжнародними партнерами потреби України у фінансуванні на 2025 рік повністю закриті.

«Під час Spring Meetings будемо обговорювати потреби України на 2026 рік», — додав прем’єр.

Особливу увагу делегація приділить фінансуванню відновлення України, питанням конфіскації заморожених російських активів та залученню іноземних інвестицій.

  • Минулого місяця стало відомо, що Україна зобов’язується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, які нададуть повноваження Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію, а також скасують так звані “правки Лозового” до кінця липня 2025 року. Це передбачено в оновленій Програмі розширеного фінансування EFF для України.



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