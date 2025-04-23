Шмигаль зустрівся з Бессентом у Вашингтоні. Подробиці – новини на LB.ua

Опубліковано




Скотт Бессент і Денис Шмигаль на зустрічі у Вашингтоні

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із міністром фінансів США Скотом Бессентом у Вашингтоні. 

За словами Шмигаля, під час перемовин сторони обговорили санкційну політику, фінансову допомогу Україні та підготовку до укладення економічної угоди між двома країнами. Зокрема, йшлося про потребу санкцій проти енергетичного сектору Росії у зв’язку з окупацією Запорізької АЕС.

Також у фокусі перемовин було питання фінансової підтримки України на 2026 рік. Прем’єр-міністр зазначив, що Київ підтримує укладення угоди про економічне партнерство та створення інвестиційного фонду відбудови.

«Наші переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом. Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня цього року», — додав Шмигаль.

Сторони також домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі між Україною та США. Угоду, за словами прем’єра, після погодження має ратифікувати Верховна Рада.

  • Минулого тижня Україна і США підписали меморандум, який засвідчує намір укласти угоду про економічне партнерство.
  • Згодом уряд опублікував повний текст підписаного з США меморандуму про наміри створити спільний фонд.
  • Україна для роботи над документом найняла американську компанію, якій довіряє Білий дім.



Пов'язані новини

Укрзалізниця може продати брухт і щебінь – новини LB.ua

Кабінет міністрів України спростив процедуру розпорядження майном для АТ “Укрзалізниця”. Зокрема, дозволив відчужувати майно вартістю до пів мільйона гривень. Йдеться про постанову “Про внесення змін […]

Україна і Швейцарія працюватимуть над розвитком громад – новини на LB.ua

На зустрічі представників Міністерства розвитку громад та територій з уповноваженим Федеральної Ради Швейцарії з питань України підписали меморандум про співпрацю для розвитку громад. Про це […]

Epicentr Ceramic Corporation представив плани глобальної експансії на виставці Cevisama

Epicentr Ceramic Corporation, що є частиною групи компаній “Епіцентр”, стала єдиним українським виробником керамічної плитки, який представив власний стенд на найбільшій міжнародній виставці галузі Cevisama 2025 (Валенсія, […]