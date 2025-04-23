В Україні запрацює Центральна закупівельна організація, — Олексій Кулеба

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В Україні запрацює Центральна закупівельна організація (ЦЗО).

Про це під час презентації Центральної закупівельної організації заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає кореспондент LB.ua. 

«За підтримки наших міжнародних партнерів ми презентуємо Центральну закупівельну організацію (ЦЗО), яка буде забезпечувати прозорість, підзвітність процесів відбудови в Україні», — заявив він. 

Зі слів Олексія Кулеби, завдяки ЦЗО буде забезпечена уніфікація закупівель. 

«Ми зможемо працювати за певними шаблонами, які з одного боку спростять і пришвидшать процедури закупівель. З іншого — зроблять їх простішими та зрозумілішими. Ми отримуємо не просто швидкість, ми отримаємо якість в процесі закупівель. У нас буде не 22 закупівельника, як відбувається сьогодні, а буде один, який зможе збільшити свою компетенцію, який буде набагато простіше і прозоріше робити всі свої закупівлі», — додав Кулеба. 

Ще одне завдання ЦЗО — забезпечення економії коштів для проєктів відновлення. 

«Це також дасть можливість нашим громадам звертатися до ЦПО та дуже швидко та якісно робити закупівлі. Наприклад, закуповувати мобільні або інші види захисту для своїх громадян, укриття. Такий запит є дуже розповсюдженим у прифронтових громадах, в прифронтових регіонах… Громади зможуть звернутися до ЦПО та вирішити це питання набагато швидше, простіше», — запевнив Кулеба.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко



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