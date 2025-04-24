Бессент прагне якнайшвидшого підписання угоди про надра з Україною

Міністр фінансів Скотт Бессент зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром фінансів України Сергієм Марченком, повідомляє Мінфін США.

Бессент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України та підкреслив прагнення Сполучених Штатів забезпечити тривалий, міцний мир для народів як України, так і Росії.

Міністр фінансів США наголосив на перевагах економічного партнерства між народами Сполучених Штатів і України та зазначив, що між двома сторонами тривають високопродуктивні технічні переговори. Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів і підписання угоди про економічне партнерство між США та Україною.