Бессент прагне якнайшвидшого підписання угоди про надра з Україною

Опубліковано


Міністр фінансів Скотт Бессент зустрівся з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром фінансів України Сергієм Марченком, повідомляє Мінфін США.  

Бессент підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету України та підкреслив прагнення Сполучених Штатів забезпечити тривалий, міцний мир для народів як України, так і Росії.

Міністр фінансів США наголосив на перевагах економічного партнерства між народами Сполучених Штатів і України та зазначив, що між двома сторонами тривають високопродуктивні технічні переговори. Бессент наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення технічних переговорів і підписання угоди про економічне партнерство між США та Україною.

  • Раніше Шмигаль розповів подробиці зустрічі з міністром фінансів США у Вашингтоні. Сторони обговорили санкційну політику, фінансову допомогу Україні та підготовку до укладення економічної угоди між двома країнами. Сторони також домовилися розпочати роботу над створенням зони вільної торгівлі між Україною та США. Угоду після погодження має ратифікувати Верховна Рада.
  • Минулого тижня Україна і США підписали меморандум, який засвідчує намір укласти угоду про економічне партнерство.
  • Згодом уряд опублікував повний текст підписаного з США меморандуму про наміри створити спільний фонд.
  • Україна для роботи над документом найняла американську компанію, якій довіряє Білий дім.



Пов'язані новини

Війна в Україні: 11 лютого українці купили облігацій на понад 1 млрд грн – LB.ua

11 лютого Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на понад 1 млрд грн. За інформацією відомства, ОВДП терміном на 1,4 року під 15,84% принесли державі […]

ЗМІ: Україна домагатиметься від США більше інвестицій в угоді про надра

Україна проситиме внести зміни до нової масштабної економічної угоди, запропонованої президентом США Дональдом Трампом, включаючи зобов’язання щодо збільшення інвестицій США, повідомляє Bloomberg із посиланням на […]

Золото сягнуло рекордної позначки – майже 3000 доларів за унцію

Золото подорожчало до рекорду – досягши позначки в 3000 доларів за унцію. Це відбулося на тлі агресивної тарифної політики президента США Дональда Трампа, що непокоїть […]