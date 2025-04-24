МВФ прогнозує, що державний борг України проб’є позначку у 100% ВВП – новини LB

Міжнародний валютний фонд у своїй доповіді щодо фінансового моніторингу спрогнозував зростання державного боргу України понад “психологічну позначку” у 100% валового внутрішнього продукту.

Як пише “Укрінформ”, у 2024 році, за оцінками експертів МВФ, борг складав 89,8% ВВП. Проте цьогоріч сума заборгованості відчутно зросте і спершу перевищить 100% обсягу вироблених товарів та послуг, а згодом зупиниться на позначці у 110%.

У 2021 році, до повномасштабного російського вторгнення, Україна була винна кредиторам лише 48,9% ВВП.

Після пікового значення МВФ передбачає поступове зниження рівня заборгованості. Починаючи з 2026 року, державний борг демонструватиме тенденцію до скорочення і спершу впаде до 108,5% ВВП.