Україна отримала від Ліхтенштейну фінансову допомогу – новини на LB.ua

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Ліхтенштейн виділив 8 млн швейцарських франків на підтримку швидкого відновлення України.

Про це повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із прем’єр-міністеркою — міністеркою урядових справ та фінансів Ліхтенштейну Бріґітте Гаас.

«Висловив подяку також за виділення 8 млн швейцарських франків на підтримку швидкого відновлення й 800 тис. — на збільшення капіталу ЄБРР», – зазначив Шмигаль.

Він також висловив вдячність Ліхтенштейну за підтримку дітей. «Зокрема, будівництво будинків сімейного типу в Полтаві та Фастові. Також нещодавно у Львові за сприяння Ліхтенштейну та першої леді України було відкрито “Школу Супергероїв”», – додав Шмигаль.



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