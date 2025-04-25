Україна експортувала 34,7 млн тонн зерна — новини LB.ua

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Станом на 25 квітня 2025 року Україна експортувала 34,74 млн тонн зернових і зернобобових культур з початку  маркетингового року. Лише за квітень було експортовано 1,9 млн тонн зерна.

Про це повідомляє Міністерства аграрної політики та продовольства України, пише “ЕП”.

За аналогічний період минулого сезону експорт українського зерна становив понад 40,2 млн тонн, що свідчить про зниження темпів експорту. У структурі експорту від початку поточного сезону найбільше було відвантажено:

  • пшениці – 13,714 млн тонн (у 2023/2024 МР – 15,404 млн тонн),
  • кукурудзи – 18,252 млн тонн (22,231 млн тонн),
  • ячменю – 2,258 млн тонн (2,178 млн тонн),
  • жита – 10,8 тис. тонн (у 2023/2024 МР – лише 1,2 тис. тонн).

У квітні експорт склав 1,916 млн тонн.

Окрім зернових, Україна також експортувала 58 тис. тонн борошна, з яких 53,8 тис. тонн – пшеничне. Для порівняння, минулого маркетингового року на цю ж дату обсяги експорту становили 85,7 тис. тонн і 81 тис. тонн відповідно.

  • Станом на 25 квітня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 2 млн га ярих зернових та зернобобових культур. В Рівненській області почали сіяти гречку



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