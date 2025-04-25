Україна отримає грант від Світового банку для Укргідроенерго – LB.ua

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глава уряду України Денис Шмигаль із керівною директоркою Світового банку Анною Б’єрде.

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Світовий банк надасть Україні грант у розмірі 70 млн доларів для підтримки стабільності роботи української енергосистеми.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідну угоду підписали 25 квітня у Вашингтоні з керівною директоркою Світового банку Анною Б’єрде.

«Кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією «Укргідроенерго». Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість», – додав Шмигаль.

  • Того ж дня український прем’єр-міністр і президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо під час зустрічі у Вашингтоні підписали договір, який посилить енергетичну стійкість України. Документ передбачає залучення від ЄБРР 270 млн євро під державні гарантії, що буде супроводжуватися грантом від уряду Норвегії в розмірі 140 млн євро.



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