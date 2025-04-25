Відновлення: в Україні потребують ремонту понад 135 мостів – новини LB.ua

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Понад 135 мостів на дорогах загального користування державного значення в Україні потребують ремонту для збереження їх у нормальному робочому стані.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

“Мости, шляхопроводи, тунелі — критично важливі об’єкти інфраструктури, особливо в умовах воєнного стану. Вони забезпечують не лише транспортне сполучення, а й мають стратегічне значення для оборони та гуманітарної логістики”, – нагадали в держагентстві.

Зазначається, що розпочаті роботи на 33 штучних спорудах у різних областях України. 

При цьому особлива увага зосереджена на роботах з експлуатаційного утримання в прифронтових регіонах – у Кіровоградській, Чернігівській, Запорізькій та Миколаївській областях.



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