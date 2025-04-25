ЄБРР та Україна підписали угоду про посилення енергетики — новини LB.ua

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо під час зустрічі у Вашингтоні підписали договір, який посилить енергетичну стійкість України. 

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Сьогодні у Вашингтоні разом із Президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо підписали договір, що посилить енергетичну стійкість України”, — зазначає Шмигаль. 

Договір передбачає залучення від ЄБРР 270 млн євро під державні гарантії, що буде супроводжуватися грантом від уряду Норвегії в розмірі 140 млн євро. 

Це дозволить НАК “Нафтогаз України” імпортувати значні обсяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону.

“Подякував Оділь Рено-Бассо за цю угоду та за незмінну підтримку й солідарність. Після початку повномасштабної війни ЄБРР залучив для України понад 6 млрд євро у вигляді кредитів, грантів та гарантій. У державному секторі разом реалізуємо 12 проєктів, у тому числі в галузі енергетики, логістики, критичної інфраструктури”, — додає Прем’єр.

Під час діалогу сторони окреслили перспективи подальшої співпраці у сфері розподіленої генерації, відбудови гідроенергетики, в галузі газовидобутку і транспорту.

Обговорили також підтримку приватного сектору, зокрема малого і середнього бізнесу. Акцентували увагу на відбудові України відразу після завершення бойових дій, а також на довгостроковій дистанції.

“ЄБРР і надалі буде надійним партнером України в реалізації ініціатив, які роблять нас сильнішими для того, щоб вистояти, відновитися та зростати”, — наголошує Шмигаль.

  • Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) цьогоріч виділить 1 млрд євро на підтримку енергетичного сектору України після масштабних руйнувань, спричинених російськими обстрілами.



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