АРМА передало “Вінницяпобутхім” для реалізації до ФДМУ — новини LB.ua

Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), припиняє управління активами ПрАТ “Вінницяпобутхім” та передає їх Фонду держмайна (ФДМУ) для подальшої реалізації.

Про це повідомляє АРМА.

Відповідна передача відбувається на виконання рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) від 24 липня 2024 року, відповідно до якого до АТ “Невская косметика” застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 закону України “Про санкції”, та стягнуто у дохід держави актив, який належить російській компанії – частку у розмірі 100% статутного капіталу ПрАТ “Вінницяпобутхім”.

Відповідний договір про припинення управління був підписаний між АРМА та ТОВ “Крайтекс-Сервіс”, яке керувало підприємством з липня 2023 року.

“За період управління цим арештованим активом АРМА забезпечило надходження майже 100 мільйонів гривень до державного бюджету України. Під нашим контролем російський актив, який виробляє пральні порошки, дитячі шампуні, мило та іншу продукцію відомого бренду “Ушастий нянь”, не лише забезпечував сотні трудових місць, виконання договорів, поставок, виробництво продукції, сплату місцевих податків, але й значно збільшив відрахування до бюджету”, – ідеться у повідомленні.