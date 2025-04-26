НБУ ввів у обіг пам’ятну монету “Чорнобиль. Відродження. Лось європейський”

Напередодні 39-тої річниці Чорнобильської катастрофи, 25 квітня 2025 року, Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету “Чорнобиль. Відродження. Лось європейський”.
Як зазначає Нацбанк, це п’ята монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.
Чому це важливо
Лось європейський (Alces alces) – найбільший представник родини оленевих в Україні. Цей звір із 2017 року занесений до Червоної книги України.
Фактично він став символом відновлення природних екосистем Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника та уособлює силу природи, яка здатна відроджуватися навіть після найтяжчих випробувань.
Його присутність у заповіднику підкреслює важливість збереження біорізноманіття та відповідального ставлення до навколишнього середовища.
Як виглядає монета
На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лося європейського (елемент оздоблення – тамподрук), над яким угорі – лосиця з малям.
На аверсі – в центрі розміщене символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак “Радіаційна загроза”, оповитий листям, навколо якого зображення тварин, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.
Авторка ескізів монети – художниця Наталія Фандікова.
Номінал пам’ятної монети – 5 грн. Вона виготовлена з нейзильберу.
Тираж – 40 тис. шт. (у тому числі 20 тис. шт. у сувенірному пакованні).
Придбати її можна буде з 29 квітня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
Крім того, монети поступово реалізовуватимуться і банками-дистриб’юторами (їх перелік є на сайті НБУ) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.